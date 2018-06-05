Калининград покраснел на картах НАТО

Калининград был обозначен красным цветом на карте учений НАТО под названием «Удар сабли» (Sabre Strike).

В конце мая на странице 2-го кавалерийского полка армии США был опубликован снимок военнослужащих, которые должны были принять участие в военных учениях в Польше и Прибалтике. Американские кавалеристы сидят и стоят вокруг карты, на которой территория Калининграда выделена красным цветом.

«Это Калининград? Или ты просто рад меня видеть?» — пошутил один из комментаторов.

Между тем канал «Звезда» отмечает, что на карте видно, как во время «Удара сабли» военные НАТО намерены выдвинуться из Германии в Польшу, чтобы заблокировать Калининград с юго-запада. Другое подразделение Североатлантического Альянса заблокирует российский город с северо-востока, морем передислоцировавшись в Литву

Учения «Удар сабли» уже начались и продлятся до 15 июня.