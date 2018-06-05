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Калининград покраснел на картах НАТО
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Калининград покраснел на картах НАТО 

Рамблер 4 часа назад
Калининград был обозначен красным цветом на карте учений НАТО под названием «Удар сабли» (Sabre Strike).
>> В России отреагировали на «Удар сабли» НАТО
В конце мая на странице 2-го кавалерийского полка армии США был опубликован снимок военнослужащих, которые должны были принять участие в военных учениях в Польше и Прибалтике. Американские кавалеристы сидят и стоят вокруг карты, на которой территория Калининграда выделена красным цветом.
«Это Калининград? Или ты просто рад меня видеть?» — пошутил один из комментаторов.
Между тем канал «Звезда» отмечает, что на карте видно, как во время «Удара сабли» военные НАТО намерены выдвинуться из Германии в Польшу, чтобы заблокировать Калининград с юго-запада. Другое подразделение Североатлантического Альянса заблокирует российский город с северо-востока, морем передислоцировавшись в Литву.
Учения «Удар сабли» уже начались и продлятся до 15 июня.
Комментарии306
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