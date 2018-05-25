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Секретные испытания России, обещание Путина и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Минобороны РФ

Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы

Спрос и цены на аренду квартир в 11 городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, подскочили в преддверии первенства.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России своим указом от 25.05.2018 отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Уссури" (Хабаровск) и кредитной организации ПАО "Объединенный Кредитный Банк" (Ярославль).
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Путин пообещал защитить Европу

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.
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Россия провела секретные испытания

Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
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Украинский участник «Евровидения» оскорбил Россию

Певец Melovin (Константин Бочаров), представлявший Украину на «Евровидении-2018», заявил, что ему предлагали выступить в российский городах и Донецке, но он отказался. Об этом сообщает 112.ua.
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"Велкам ту Раша": Мутко блеснул английским

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").
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Ройзман ушел в отставку

Депутаты городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.
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Путин пошутил про свою работу

Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Голикову угостили "Новичком"

Подмосковный сыровар Олег Сирота в пятницу на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) угостил сыром "Новичок" вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
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Украина назвала дату большой войны с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия начнет «наступательные действия» после завершения Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает BBC News Украина.
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