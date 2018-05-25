Секретные испытания России, обещание Путина и другие события дня

Главные события пятницы

Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы

Спрос и цены на аренду квартир в 11 городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, подскочили в преддверии первенства.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Путин пообещал защитить Европу

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.

Россия провела секретные испытания

Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

Украинский участник «Евровидения» оскорбил Россию

Певец Melovin ( Константин Бочаров ), представлявший Украину на «Евровидении-2018», заявил, что ему предлагали выступить в российский городах и Донецке , но он отказался. Об этом сообщает 112.ua.

"Велкам ту Раша": Мутко блеснул английским

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").

Ройзман ушел в отставку

Депутаты городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.

Путин пошутил про свою работу

Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Голикову угостили "Новичком"

Подмосковный сыровар Олег Сирота в пятницу на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) угостил сыром "Новичок" вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Украина назвала дату большой войны с Россией