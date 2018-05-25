Секретные испытания России, обещание Путина и другие события дня

Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Спрос и цены на аренду квартир в 11 городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, подскочили в преддверии первенства.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Банк России своим указом от 25.05.2018 отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Уссури" (Хабаровск) и кредитной организации ПАО "Объединенный Кредитный Банк" (Ярославль).
Путин пообещал защитить Европу
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.
Россия провела секретные испытания
Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
Украинский участник «Евровидения» оскорбил Россию
Певец Melovin (Константин Бочаров), представлявший Украину на «Евровидении-2018», заявил, что ему предлагали выступить в российский городах и Донецке, но он отказался. Об этом сообщает 112.ua.
"Велкам ту Раша": Мутко блеснул английским
Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").
Ройзман ушел в отставку
Депутаты городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.
Путин пошутил про свою работу
Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Голикову угостили "Новичком"
Подмосковный сыровар Олег Сирота в пятницу на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) угостил сыром "Новичок" вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Украина назвала дату большой войны с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия начнет «наступательные действия» после завершения Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает BBC News Украина.