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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
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Два российских банка лишились лицензий 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России своим указом от 25.05.2018 отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Уссури" (Хабаровск) и кредитной организации ПАО "Объединенный Кредитный Банк" (Ярославль).
Деятельность руководства кредитной организации Банк "Уссури" привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.
Как сообщает ЦБ, в результате систематического проведения "О. К. Банк" "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего года ПАО "О. К. Банк" осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Также в деятельности обоих банков установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, а также идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев.
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