ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Два российских банка лишились лицензий

Деятельность руководства кредитной организации Банк "Уссури" привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации по требованию надзорного органа выявило существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности.

Как сообщает ЦБ, в результате систематического проведения "О. К. Банк" "схемных" операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего года ПАО "О. К. Банк" осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Также в деятельности обоих банков установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, а также идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев.