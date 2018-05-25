Украинский участник «Евровидения» оскорбил Россию

«Выступать в России — это как маму обидеть»

Певец Melovin ( Константин Бочаров ), представлявший Украину на «Евровидении-2018», заявил, что ему предлагали выступить в российский городах и Донецке , но он отказался. Об этом сообщает 112.ua.

По его словам, сейчас выступать в России «не время». Он отметил, что его просили выступить в Донецке в начале вооруженного конфликта и предлагали «сумасшедшие гонорары».

«Нет, конечно. Не могу. Это для меня то же самое, как маму обидеть», — подчеркнул Melovin.

Ранее СМИ обратили внимание на инцидент, который произошел с певцом на пресс-конференции в Лиссабоне , столице «Евровидения-2018». Родившемуся в Одессе музыканту пришлось общаться с переводчицей, прежде чем сформулировать короткую фразу на украинском языке. Также она подсказала ему, как перевести с русского на украинский слова «с благодарностью».

Позже он рассказал, что учился в украинской школе, с родителями говорит на украинском, «просто с какими-то элементами суржика».