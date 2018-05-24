Путин пообещал защитить Европу

Путин: Эммунуэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность! pic.twitter.com/EDP9weu0tg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 мая 2018 г.