Ещё
Путин пообещал защитить Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пообещал ЕС помочь с обеспечением безопасности вместо США 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.
«Эмманюэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность», — сказал Путин в ходе встречи с Макроном.
После слов главы государства в зале раздался смех.
Видео с заявлением президента опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Ранее в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина действовать в международных делах, как в дзюдо.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин и Шохин высмеяли Макрона Путину на ПМЭФ подарили петуха Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления
Комментарии8  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах65
Шнуров развелся43
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор99
Заложники захвачены в британском ТЦ109
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир116
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение