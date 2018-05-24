Путин пообещал защитить Европу

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.
«Эмманюэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность», — сказал Путин в ходе встречи с Макроном.
Путин: Эммунуэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность! pic.twitter.com/EDP9weu0tg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 мая 2018 г.
После слов главы государства в зале раздался смех.
Видео с заявлением президента опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Ранее в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина действовать в международных делах, как в дзюдо.