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Украина назвала дату большой войны с Россией
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Украина назвала дату большой войны с Россией 

Дни.ру 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в очередной раз заявил, что в ближайшее время может произойти прямое военное столкновение между Киевом и Москвой. На этот раз он даже назвал дату начала войны — июль 2018 года.
За последние годы украинские власти успели бесчисленное множество раз объявить о том, что Россия якобы скоро нападет на Украину или вообще война между странами успела давно начаться. Как успели заметить эксперты и простые украинцы, обычно подобные громкие заявления происходят перед очередным повышением налогов или принятием других непопулярных мер Киевом. Также громкие обвинения могут предварять попытки политиков на Украине спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.
В частности, заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова о скорой войне с Россией прозвучало на фоне масштабных провокаций со стороны украинских военных в Донецкой и Луганской областях. Сам он возложил ответственность за происходящее на представителей ополчения. Кроме того, политик напугал украинцев тем, что на украино-российской границе якобы зафиксирована повышенная концентрация войск России.
"Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения Чемпионата мира по футболу", — цитирует Турчинова украинское отделение BBC News.
Отметим, одновременно с этим Киев не отрицает, что Вооруженные силы Украины ведут в Донбассе наступательную деятельность.
"Идет настоящая война, а во время войны есть боевые действия, есть жертвы", — заметил представитель администрации Петра Порошенко.
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