Россия провела секретные испытания

CNBC сообщил о поражении цели российским С-500 на рекордном расстоянии

Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

По данным телеканала, С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 километра, что почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих известных тестов.

Отмечается, что новейшая система ПВО расширит возможности России в нанесении точных ударов по нескольким целям.

"Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35", — пишет CNBC.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и может сбивать баллистические ракеты. Кроме того, С-500 может перехватывать объекты в ближнем космосе (почти сто километров от поверхности Земли).

Формирование образа врага

Как отметил кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте России Сергей Козлов , не стоит рассматривать публикации в западной прессе как хвалебные.

"Для западных СМИ это один из факторов, который позволяет формировать образ врага", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, рассказы о российских военно-технических успехах могут быть использованы для обоснования увеличения оборонных бюджетов.

"Именно в таком контексте необходимо это рассматривать", — заключил Козлов.

Новое оружие

На Западе регулярно выражают опасения в связи с развитием российских вооружений. Подобные заявления участились после того, как в марте Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Кроме того, он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Чуть позже — в интервью в фильме "Миропорядок-2018" — Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.