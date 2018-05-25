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Путин пошутил про свою работу
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Путин пошутил про свою работу 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Пресс-служба президента России/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Глава государства пришел на встречу с инвесторами позже, чем ожидалось, из-за переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые длились больше трех часов.
"В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать в отличие от вас — людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов", — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия дорожит хорошими отношениями с Францией.
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