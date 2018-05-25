Ройзман ушел в отставку

Депутаты городской думы Екатеринбурга на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.

"За" проголосовали 25 депутатов из 33, шесть были против.

Сам Ройзман на заседание не пришел.

Кроме того, депутаты приняли изменения в устав города об отмене прямых выборов мэра.

Виктор Тестов. Во вторник Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. До осенних выборов исполнять обязанности мэра будет зампредседателя думы

Дальнейшие планы

Позднее Евгений Ройзман сообщил, что у него "самые разнообразные" планы по поводу своей политической карьеры. Он добавил, что будет востребован в этом качестве.

Также он заявил, что после отставки будет заниматься развитием хосписа.

"С того момента, как четвертый этаж открыли, 400 тысяч в месяц мне надо находить только на хоспис. Это же независимо от должности. И фонд Ройзмана работает", — сказал политик.

Отмена прямых выборов мэра

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы города.

За инициативу проголосовали 42 депутата, против — четверо.

Шестнадцатого апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон. Он же был его инициатором.

Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

Раньше должности главы города и председателя городской думы были совмещены. Этот пост с 2013 года занимал Евгений Ройзман.

Ройзман не раз говорил, что закон губернатора имеет целью не допустить его на выборы мэра. При этом политик отмечал, что и сам не намерен участвовать в конкурсе назначенцев.