Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня

Главные события пятницы

Новые лица в российском правительстве

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал президенту кандидатов на должности новых министров. Владимир Путин одобрил и утвердил весь список.

Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину.

Украина проиграла России спор

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск Российской Федерации, поданный в связи с применением Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства.

Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР

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В районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай), сообщил известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин.

В ГД внесли поправки о сроках полномочий президента

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к конституции, согласно которым один человек может занимать должность президента России не более трех сроков подряд.

Медведев перепутал отчество Шойгу перед Путиным

Премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя президенту Владимиру Путину, новый состав правительства, ошибся в отчестве Сергея Шойгу. Премьер назвал Шойгу Сергеем Константиновичем, хотя его отчество — Кужугетович.

Скрипаля выписали из больницы

Экс-разведчика Сергея Скрипаля 18 мая выписали из больницы в английском Солсбери. Об этом сообщает Sky News.

Лепс с жуткими переломами попал в больницу

Певец Григорий Лепс госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, музыканта доставили в Боткинскую больницу с переломами нескольких ребер.

Умер Станислав Беликов

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался полузащитник экс-футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Станислав Беликов. Сообщение о смерти спортсмена появилось в соцсетях «Зенита».

«Пусть говорят» грозит закрытие

Первый канал

Издание «Дни.ру» сообщает, что программе «Пусть говорят» грозит закрытие на фоне скандалов с выпусками, посвящёнными конфликту Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Тренер назвал виновных в поражении сборной России

Тренер сборной России по хоккею Игорь Никитин прокомментировал результат четвертьфинальной встречи чемпионата мира против команды Канады.