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Медведев перепутал отчество Шойгу перед Путиным
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Медведев перепутал отчество Шойгу перед Путиным 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя президенту Владимиру Путину, новый состав правительства, ошибся в отчестве Сергея Шойгу. Премьер назвал Шойгу Сергеем Константиновичем, хотя его отчество — Кужугетович.
Медведев предложил переназначить Шойгу на пост министра обороны. Среди тех, кто возглавлял министерства, подчиняющиеся напрямую президенту, свои посты сохранили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр юстиции Александр Коновалов.
МЧС в новом правительстве возглавит Евгений Зиничев, сменив Владимира Пучкова. Главное изменение — министром сельского хозяйства станет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Ранее Дмитрий Патрушев возглавлял государственный Россельхозбанк.
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Комментарии99  Ещё 4 источника 
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