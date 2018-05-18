Путин назвал условия для транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»

«После запуска «Северного потока — 2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чём сегодня мы тоже говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал президент.

В свою очередь, Меркель указала на то, что в Германии рассматривают «Северный поток — 2» как коммерческий проект.