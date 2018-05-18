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Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»
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Путин назвал условия для транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что после реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» не предполагается приостановка транзита газа через Украину.
«После запуска «Северного потока — 2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чём сегодня мы тоже говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал президент.
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В свою очередь, Меркель указала на то, что в Германии рассматривают «Северный поток — 2» как коммерческий проект.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп давит на Германию из-за реализации проекта «Северный поток — 2».
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