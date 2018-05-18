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«Пусть говорят» грозит закрытие
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«Пусть говорят» грозит закрытие 

Рамблер 1 час назад
Фото: Первый канал
Издание «Дни.ру» сообщает, что программе «Пусть говорят» грозит закрытие на фоне скандалов с выпусками, посвящёнными конфликту Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.
«Дни.ру» отмечают, что зрителей возмущает пиар бывшей супруги актера, а их «последней каплей» стал выпуск, в котором показали «полуживого артиста», снятого скрытой камерой. По данным издания, Цымбалюк-Романовская набросила в эфире на 79-летнюю актрису Тамару Семину, после чего та подала заявления в полицию и в приемную Администрации президента РФ.
На Change.org появилась петиция с призывом запретить эфир «Пусть говорят». Автор петиции Агавни Манукян заявила, что деятельность этой передачи «направлена на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц, порой без их согласия». По ее словам, шоу, поддерживающее рейтинги за счет скандалов, стало «площадкой для пиара террора против известных лиц и обычных людей». Манукян отметила, что передача «наносит серьезный вред психическому и физическому здоровью граждан».
На момент публикации материала петиция собрала около ста подписей.
Пятнадцатого октября прошлого года в СМИ появилась информация об исчезновении Джигарханяна. Утверждалось, что актер пропал на несколько дней, после чего оказался в клинике в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Джигарханян не хочет видеть супругу в больнице и даже уволил ее с поста директора своего театра.
После выхода из больницы артист заявил журналистам, что его жена переписала на себя все его имущество. Джигарханян счел, что супруга его обманула.
Позже стало известно, что в рабочем кабинете Джигарханяна в театре была найдена камера и прослушивающее устройство. По факту этой находки возбудили уголовное дело. Кроме того, артист заявлял в полицию о похищении у него паспорта.
Актер подал на развод, и 27 ноября суд удовлетворил его просьбу о расторжении брака. Конфликт Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской не раз обсуждался в эфирах телеперадач.
В середине мая 2018-го СМИ сообщили, что Джигарханян попал в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии с сердечным приступом.
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