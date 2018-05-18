«Пусть говорят» грозит закрытие

Издание «Дни.ру» сообщает, что программе «Пусть говорят» грозит закрытие на фоне скандалов с выпусками, посвящёнными конфликту Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

«Дни.ру» отмечают, что зрителей возмущает пиар бывшей супруги актера, а их «последней каплей» стал выпуск, в котором показали «полуживого артиста», снятого скрытой камерой. По данным издания, Цымбалюк-Романовская набросила в эфире на 79-летнюю актрису Тамару Семину , после чего та подала заявления в полицию и в приемную Администрации президента РФ

На Change.org появилась петиция с призывом запретить эфир «Пусть говорят». Автор петиции Агавни Манукян заявила, что деятельность этой передачи «направлена на незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц, порой без их согласия». По ее словам, шоу, поддерживающее рейтинги за счет скандалов, стало «площадкой для пиара террора против известных лиц и обычных людей». Манукян отметила, что передача «наносит серьезный вред психическому и физическому здоровью граждан».

На момент публикации материала петиция собрала около ста подписей.

Пятнадцатого октября прошлого года в СМИ появилась информация об исчезновении Джигарханяна. Утверждалось, что актер пропал на несколько дней, после чего оказался в клинике в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Джигарханян не хочет видеть супругу в больнице и даже уволил ее с поста директора своего театра.

После выхода из больницы артист заявил журналистам, что его жена переписала на себя все его имущество. Джигарханян счел, что супруга его обманула.

Позже стало известно, что в рабочем кабинете Джигарханяна в театре была найдена камера и прослушивающее устройство. По факту этой находки возбудили уголовное дело. Кроме того, артист заявлял в полицию о похищении у него паспорта.

Актер подал на развод, и 27 ноября суд удовлетворил его просьбу о расторжении брака. Конфликт Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской не раз обсуждался в эфирах телеперадач.

В середине мая 2018-го СМИ сообщили, что Джигарханян попал в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии с сердечным приступом.