Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР

В районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай), сообщил известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки», позывной Мамай. АГС над головой», — сообщил он в Facebook, пояснив, что «Пятнашка» — с нашего полка спецназа, где всего четыре батальона».

Прилепин подчеркнул, что «батальон „Пятнашка“, наряду со „Спартой“ и „Сомали“, всегда был одним из самых яростных и профессиональных подразделений».

Про Мамиева Прилепин сказал, что это был «отличный мужик, настоящий воин», запомнившийся как «профи и аномально спокойный человек».

«Он был на этой войне с самого начала», — отметил Прилепин, добавив, что «памятники Мотору, Гиви и Мамаю и всей братве будут стоять в России и на Украине».

Прилепин рассказал, что прощание с погибшим пройдет в ДНР, похороны состоятся в Северной Осетии , откуда приехал Мамиев.

«Да, это русский мир», — заявил Прилепин.

По его словам, «сейчас твари будут ликовать».