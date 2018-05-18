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Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР
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Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
В районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай), сообщил известный писатель, замкомбата спецназа сил ДНР Захар Прилепин.
«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки», позывной Мамай. АГС над головой», — сообщил он в Facebook, пояснив, что «Пятнашка» — с нашего полка спецназа, где всего четыре батальона».
Прилепин подчеркнул, что «батальон „Пятнашка“, наряду со „Спартой“ и „Сомали“, всегда был одним из самых яростных и профессиональных подразделений».
Про Мамиева Прилепин сказал, что это был «отличный мужик, настоящий воин», запомнившийся как «профи и аномально спокойный человек».
«Он был на этой войне с самого начала», — отметил Прилепин, добавив, что «памятники Мотору, Гиви и Мамаю и всей братве будут стоять в России и на Украине».
Прилепин рассказал, что прощание с погибшим пройдет в ДНР, похороны состоятся в Северной Осетии, откуда приехал Мамиев.
«Да, это русский мир», — заявил Прилепин.
По его словам, «сейчас твари будут ликовать».
«Прежде чем ликовать, твари — помните: наши комбаты погибают в бою, или гибнут от рук ваших диверсантов, после пяти, а то и десяти ранений, полученных в боях. А ваши комбаты сидят в Раде и треплют языками. Учтите эту разницу, твари, прежде чем танцевать», — заявил он.
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