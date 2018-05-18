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Украина проиграла России спор
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Украина проиграла России спор 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил иск России, поданный в связи с применением Украиной антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония российского производства. Об этом сообщило издание "Европейская правда".
"Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского производства. Таким образом, ВТО удовлетворила требования РФ и требует от Украины "убрать нарушения", — говорится в сообщении.
По информации издания, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения, но "официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна состояться в течение ближайших недель". После публикации решение будет считаться вступившим в силу и обязательным к исполнению, но до официальной публикации сторонам запрещено его комментировать.
В связи с этим решением "Европейская правда", ссылаясь на экспертов, отмечает риск проигрыша Украиной и других споров с РФ в рамках ВТО.
В июле 2014 года Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание, что эти меры были приняты таким же образом, как и в Европейском союзе, то есть с использованием энергокорректировок. По мнению Москвы, это не соответствует правилам ВТО, в связи с чем в мае 2015 года РФ подала иск к Украине.
Аммиачную селитру в качестве удобрения используют под все культуры во всех земледельческих зонах.
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Комментарии90  Ещё 6 источников 
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