Украина проиграла России спор

"Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского производства. Таким образом, ВТО удовлетворила требования РФ и требует от Украины "убрать нарушения", — говорится в сообщении.

По информации издания, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения, но "официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна состояться в течение ближайших недель". После публикации решение будет считаться вступившим в силу и обязательным к исполнению, но до официальной публикации сторонам запрещено его комментировать.

В связи с этим решением "Европейская правда", ссылаясь на экспертов, отмечает риск проигрыша Украиной и других споров с РФ в рамках ВТО.

В июле 2014 года Украина на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание, что эти меры были приняты таким же образом, как и в Европейском союзе , то есть с использованием энергокорректировок. По мнению Москвы, это не соответствует правилам ВТО, в связи с чем в мае 2015 года РФ подала иск к Украине.

Аммиачную селитру в качестве удобрения используют под все культуры во всех земледельческих зонах.