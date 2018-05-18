Лепс с жуткими переломами попал в больницу

По информации канала, музыканта доставили в Боткинскую больницу с переломами нескольких ребер.
Пресс-секретарь Лепса Наталья Мостакова назвала информацию о его госпитализации правдой и отказалась от дальнейших комментариев.
«Все в порядке, он скоро выпишется», — тем не менее добавила она.
Как сообщает Пятый канал, Лепс мог получить травмы в результате падения.
В конце апреля вышло видео певца Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». В съемках клипа поучаствовали многие российские знаменитости, например, певец Николай Басков, продюсер Яна Рудковская, певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова, телеведущий Иван Ургант, а также рэперы Тимати и Гнойный. Снялся в нем и Григорий Лепс, сыгравший бомжа, который сначала выпивал вместе с другими бездомными, а затем с ними же подрался.