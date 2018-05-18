Лепс с жуткими переломами попал в больницу

Лепс госпитализирован с многочисленными переломами

По информации канала, музыканта доставили в Боткинскую больницу с переломами нескольких ребер.

Пресс-секретарь Лепса Наталья Мостакова назвала информацию о его госпитализации правдой и отказалась от дальнейших комментариев.

«Все в порядке, он скоро выпишется», — тем не менее добавила она.

Как сообщает Пятый канал, Лепс мог получить травмы в результате падения.