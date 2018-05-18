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Скрипаля выписали из больницы
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Исцелившегося Скрипаля выписали 

Рамблер 1 час назад
Экс-разведчика Сергея Скрипаля 18 мая выписали из больницы в английском Солсбери. Об этом сообщает Sky News.
Других подробностей телеканал не привел.
Представитель пресс-службы районной больницы Солсбери заявил Sky News, что право Скрипаля и его дочери на конфиденциальность «ограничивает сотрудников клиники в предоставлении подробных отчетов о лечении». Собеседник канала подчеркнул, что им обоим требуется «стабилизировать» здоровье, а их организмам необходимо выработать больше ферментов.
>> Стало известно содержание допросов Скрипаля
Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
В апреле врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, а состояние его дочери улучшилось до стабильного. Позже она покинула больницу.
Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.
СМИ писали, что британские детективы допрашивали Скрипаля в больнице. Правоохранители хотели узнать больше о регулярных поездках Скрипаля в Лондон, о его путешествиях за границу и о ежемесячных встречах с его бывшим куратором из MI6 в ресторане в Солсбери. Спецслужбы планируют выяснить, могла ли его деятельность стать причиной для покушения.
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