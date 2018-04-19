Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня

Главные события четверга

РФ получила неожиданное письмо от рядового немца

Рядовой житель Германии Георг Клемм прислал главе МИД России Сергею Лаврову письмо с извинениями за антироссийскую политику правительства своей страны. Об этом перед брифингом рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истинные цели ракетного удара по Сирии, нанесенного 14 апреля Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией, передает RT.

В Москве загорелся ТЦ

Около 650 человек эвакуировали из торгового центра «Измайловский» на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии

Сирийские правительственные войска задействовали танк Т-90 очень редкой модификации. Внимание на фотографию уникальной машины, размещенную в Twitter, обратило «РГ: Русское оружие».

Япония заявила протест России

Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений, сообщил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский заявил, что переданные Сирией американские ракеты позволят России узнать последние западные разработки. Об этом сообщает РИА Новости.

РФ потребовала от США компенсаций

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием взыскать с США компенсацию за введение импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВТО.

Центральная Россия покроется снегом

Специалисты Гидрометцентра России предупредили о резком ухудшении погоды в Центральной России 21 и 22 апреля.

ВВС Ирака нанесли удары по Сирии

Военные самолеты Ирака нанесли удары по террористам запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии. Об этом в Twitter сообщил пресс-офис премьер-министра Ирака.

У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии

Четыре французские ракеты, которые должны были упасть на Сирию в минувшую субботу, не были выпущены из-за технических проблем, сообщает Le Point.

Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной

Защитник санкт-петербургского «Зенита», 17-летний Илья Скроботов поделился эмоциями после дебютного гола в рамках 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в ворота московского «Динамо». Его слова приводятся на сайте клуба.