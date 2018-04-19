Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня

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РФ и США могут прервать авиасообщение
РФ и США могут прервать авиасообщение

Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

РФ получила неожиданное письмо от рядового немца

Рядовой житель Германии Георг Клемм прислал главе МИД России Сергею Лаврову письмо с извинениями за антироссийскую политику правительства своей страны. Об этом перед брифингом рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.
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Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истинные цели ракетного удара по Сирии, нанесенного 14 апреля Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией, передает RT.
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В Москве загорелся ТЦ

Около 650 человек эвакуировали из торгового центра «Измайловский» на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии

Сирийские правительственные войска задействовали танк Т-90 очень редкой модификации. Внимание на фотографию уникальной машины, размещенную в Twitter, обратило «РГ: Русское оружие».
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Япония заявила протест России

Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений, сообщил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
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"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский заявил, что переданные Сирией американские ракеты позволят России узнать последние западные разработки. Об этом сообщает РИА Новости.
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РФ потребовала от США компенсаций

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием взыскать с США компенсацию за введение импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВТО.
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Центральная Россия покроется снегом

Специалисты Гидрометцентра России предупредили о резком ухудшении погоды в Центральной России 21 и 22 апреля.
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ВВС Ирака нанесли удары по Сирии

Военные самолеты Ирака нанесли удары по террористам запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии. Об этом в Twitter сообщил пресс-офис премьер-министра Ирака.
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У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии

Четыре французские ракеты, которые должны были упасть на Сирию в минувшую субботу, не были выпущены из-за технических проблем, сообщает Le Point.
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Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной

Защитник санкт-петербургского «Зенита», 17-летний Илья Скроботов поделился эмоциями после дебютного гола в рамках 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в ворота московского «Динамо». Его слова приводятся на сайте клуба.
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