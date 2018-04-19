У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии 

Четыре французские ракеты, которые должны были упасть на Сирию в минувшую субботу, не были выпущены из-за технических проблем, сообщает Le Point.
По информации газеты, пять многоцелевых истребителей Dassault Rafale несли в Сирию по две крылатые ракеты Scalp-EG каждый, однако выпущены были лишь девять из 10.
В беседе с изданием представитель Военно-воздушных сил Франции заявил, что пока не известно, где именно возникла проблема — в самолете или в ракете. По его словам, причину произошедшего установят технические проверки, которые уже начались.
Кроме того, стало известно, что с проблемами при ударе по Арабской республике столкнулись и Военно-морские силы Пятой республики: лишь один из трех кораблей сумел выпустить ракеты по Сирии.
8 апреля западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».
Шесть дней спустя коалиция США, Великобритании и Франции выпустила 103 ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. 71 ракета была сбита сирийскими ПВО.