У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии

Четыре французские ракеты, которые должны были упасть на Сирию в минувшую субботу, не были выпущены из-за технических проблем, сообщает Le Point.

По информации газеты, пять многоцелевых истребителей Dassault Rafale несли в Сирию по две крылатые ракеты Scalp-EG каждый, однако выпущены были лишь девять из 10.

В беседе с изданием представитель Военно-воздушных сил Франции заявил, что пока не известно, где именно возникла проблема — в самолете или в ракете. По его словам, причину произошедшего установят технические проверки, которые уже начались.

Кроме того, стало известно, что с проблемами при ударе по Арабской республике столкнулись и Военно-морские силы Пятой республики: лишь один из трех кораблей сумел выпустить ракеты по Сирии.