Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истинные цели ракетного удара по Сирии, нанесенного 14 апреля Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией, передает RT.
По ее мнению, атака была направлена на то, чтобы осложнить процесс политического урегулирования в Сирии.
«Истинной целью действий западной тройки было предоставление радикалам и экстремистам возможности перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и осложнить процесс политического урегулирования», — заявила Захарова во время еженедельного брифинга.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли по правительственным объектам в Сирии 103 ракетных удара, 71 из которых были отражены сирийскими средствами ПВО.
Ракетный удар стал ответом на якобы имевшую место химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую Запад возложил на президента САР Башара Асада.