Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию

По ее мнению, атака была направлена на то, чтобы осложнить процесс политического урегулирования в Сирии.

«Истинной целью действий западной тройки было предоставление радикалам и экстремистам возможности перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и осложнить процесс политического урегулирования», — заявила Захарова во время еженедельного брифинга.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли по правительственным объектам в Сирии 103 ракетных удара, 71 из которых были отражены сирийскими средствами ПВО.