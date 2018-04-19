В Москве загорелся ТЦ 

Около 650 человек эвакуировали из торгового центра «Измайловский» на востоке Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ «Измайловский» по адресу улица Первомайская, дом 42. Были эвакуированы 650 человек», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве 4 апреля погиб один человек.
Также URA.RU передавало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.