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Япония заявила протест России
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Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений, сообщил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Четыре острова южных Курил Япония считает своими "северными территориями", оспаривая их принадлежность России. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
"По дипломатическим каналам мы заявили (российской стороне) протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны", — сказал Суга.
"Для основательного урегулирования (отношений) необходимо решить сам по себе территориальный вопрос. Мы намерены вести настоятельные переговоры на основе решения вопроса о возвращении четырех северных островов и заключения мирного договора (с Россией)", — сказал Суга.
Как сообщалось ранее, более 2,5 тысячи военнослужащих Восточного военного округа принимают участие в масштабных тактических учениях в рамках контрольной проверки на учебно-тренировочных комплексах на Курилах. В учениях задействованы порядка 800 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, артиллерийские орудия, Ми-8АМТШ, три боевых корабля ТОФ.
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