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«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
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Как Россия использует привезенные из Сирии ракеты США 

Рамблер 1 час назад
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский заявил, что переданные Сирией американские ракеты позволят России узнать последние западные разработки. Об этом сообщает РИА Новости.
>> "Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
По мнению эксперта, находка позволит российским военным усовершенствовать систему ПРО и радиоэлектронной борьбы. Мураховский подчеркнул, что некоторые из примененных США ракет были «уже не новыми», но некоторые использовались впервые.
По его словам, интерес представляют американские Tomahawk Block IV и JASSM-ER, а также новые ракеты, примененные Францией и Великобританией.
«Мы сможем подробно узнать последний западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты», — заключил Мураховский.
Ранее источник ТАСС в сирийском военном ведомстве заявил, что Сирия передала России две крылатые ракеты, которые не взорвались во время удара США и союзников по Сирии. По его словам, российские военные получили обе ракеты в «достаточно хорошем состоянии» 17 апреля. В Россию ракеты отправили на следующий день.
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам в Сирии 14 апреля. Свои действия западные союзники объяснили сообщениями о химатаке в сирийской Думе. Президент США Дональда Трамп говорил, что для удара было решено применить новые «умные ракеты».
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