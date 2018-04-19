«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский заявил, что переданные Сирией американские ракеты позволят России узнать последние западные разработки. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению эксперта, находка позволит российским военным усовершенствовать систему ПРО и радиоэлектронной борьбы. Мураховский подчеркнул, что некоторые из примененных США ракет были «уже не новыми», но некоторые использовались впервые.
По его словам, интерес представляют американские Tomahawk Block IV и JASSM-ER, а также новые ракеты, примененные Францией и Великобританией.
«Мы сможем подробно узнать последний западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты», — заключил Мураховский.
Ранее источник ТАСС в сирийском военном ведомстве заявил, что Сирия передала России две крылатые ракеты, которые не взорвались во время удара США и союзников по Сирии. По его словам, российские военные получили обе ракеты в «достаточно хорошем состоянии» 17 апреля. В Россию ракеты отправили на следующий день.
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам в Сирии 14 апреля. Свои действия западные союзники объяснили сообщениями о химатаке в сирийской Думе. Президент США Дональда Трамп говорил, что для удара было решено применить новые «умные ракеты».