РФ потребовала от США компенсаций

Россия потребовала компенсаций от США

Ранее о планах добиваться компенсаций от США с помощью ВТО заявили в Федерации торгово-промышленных палат Индии

Австралия, Аргентина, Бразилия, Мексика и В начале марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25 процентов) и на алюминиевую продукцию (десять процентов). Для некоторых торговых партнеров — Канада ЕС — Штаты сделали временные исключения.

В Вашингтоне утверждают, что введение тарифов связано с национальной безопасностью, и этот вопрос «выходит за рамки ВТО».