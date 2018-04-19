РФ потребовала от США компенсаций

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием взыскать с США компенсацию за введение импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВТО.
Ранее о планах добиваться компенсаций от США с помощью ВТО заявили в Федерации торгово-промышленных палат Индии.
В начале марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25 процентов) и на алюминиевую продукцию (десять процентов). Для некоторых торговых партнеров — Канада, Австралия, Аргентина, Бразилия, Мексика и ЕС — Штаты сделали временные исключения.
В Вашингтоне утверждают, что введение тарифов связано с национальной безопасностью, и этот вопрос «выходит за рамки ВТО».
Сообщалось, что Штаты решили вести переговоры с Китаем по поводу пошлин и согласились «обсуждать этот или любой другой вопрос» с Индией, настаивая, что требования о компенсации необоснованны.