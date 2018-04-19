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ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
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ВВС Ирака нанесли удары по Сирии 

Рамблер 56 минут назад
Военные самолеты Ирака нанесли удары по террористам запрещенного в России «Исламского государства» в Сирии. Об этом в Twitter сообщил пресс-офис премьер-министра Ирака.
В сообщении отмечается, что соответствующий приказ «героическим» воздушным силам отдал иракский премьер Хайдер Аль-Абади, а целям удара стали банды боевиков ИГ, которые находились на территории Сирии, но неподалеку от границы с Ираком.
14 апреля ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия, выпустила коалиция США, Великобритании и Франции. 71 из 103 ракет были сбиты сирийскими ПВО.
За шесть дней до этого западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день президент США Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».
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