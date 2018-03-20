Кто не поздравил Путина и другие события дня

Главные события вторника

Зачем Путин призвал запасников

Эксперт объяснил призыв запасников на сборы необходимостью подтвердить и обновить их навыки, сообщает RT.

"Газпрому" придется заключить соглашение с Украиной

«Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, сообщает «Коммерсантъ». Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 г.

Задержан Николя Саркози

По информации Reuters, задержание связано с расследованием дела о нарушениях при финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Еще один мировой лидер не поздравил Путина

Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ, но не исключено, что он поздравит его с инаугурацией, заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.

Россияне не поняли Макаревича

Андрей Макаревич не собирается комментировать «ту чушь», которую ему приписывают, и заявляет, что его слова о «злобных дебилах» вырвали из контекста, а Дмитрий Песков советует следить за точностью цитаты известного рок-музыканта.

Порошенко нашел замену российскому газу

Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.

Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос

Первый самолет из Москвы в столицу Египта вылетит менее чем через месяц — 11 апреля. Почему туркомпании уверены, что рейсы будут полупустыми, но рады даже «приоткрытию» направления?

Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России . Об этом сообщает RMF 24.

Пропавший Boeing «нашли» на картах Google

Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане. Он рассказал, что ему удалось обнаружить самолет, пишет The Sun.

Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора