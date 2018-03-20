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Кто не поздравил Путина и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зачем Путин призвал запасников
Эксперт объяснил призыв запасников на сборы необходимостью подтвердить и обновить их навыки, сообщает RT.
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"Газпрому" придется заключить соглашение с Украиной
«Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, сообщает «Коммерсантъ». Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 г.
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Задержан Николя Саркози
По информации Reuters, задержание связано с расследованием дела о нарушениях при финансировании его избирательной кампании 2007 года.
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Еще один мировой лидер не поздравил Путина
Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ, но не исключено, что он поздравит его с инаугурацией, заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.
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Россияне не поняли Макаревича
Андрей Макаревич не собирается комментировать «ту чушь», которую ему приписывают, и заявляет, что его слова о «злобных дебилах» вырвали из контекста, а Дмитрий Песков советует следить за точностью цитаты известного рок-музыканта.
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Порошенко нашел замену российскому газу
Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.
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Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос
Первый самолет из Москвы в столицу Египта вылетит менее чем через месяц — 11 апреля. Почему туркомпании уверены, что рейсы будут полупустыми, но рады даже «приоткрытию» направления?
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Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018
Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает RMF 24.
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Пропавший Boeing «нашли» на картах Google
Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане. Он рассказал, что ему удалось обнаружить самолет, пишет The Sun.
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Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров после того, как Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования.
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