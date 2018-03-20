Кто не поздравил Путина и другие события дня

Зачем Путин призвал запасников
Эксперт объяснил призыв запасников на сборы необходимостью подтвердить и обновить их навыки, сообщает RT.
"Газпрому" придется заключить соглашение с Украиной
«Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, сообщает «Коммерсантъ». Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 г.
Задержан Николя Саркози
По информации Reuters, задержание связано с расследованием дела о нарушениях при финансировании его избирательной кампании 2007 года.
Еще один мировой лидер не поздравил Путина
Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ, но не исключено, что он поздравит его с инаугурацией, заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.
Россияне не поняли Макаревича
Андрей Макаревич не собирается комментировать «ту чушь», которую ему приписывают, и заявляет, что его слова о «злобных дебилах» вырвали из контекста, а Дмитрий Песков советует следить за точностью цитаты известного рок-музыканта.
Порошенко нашел замену российскому газу
Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос
Первый самолет из Москвы в столицу Египта вылетит менее чем через месяц — 11 апреля. Почему туркомпании уверены, что рейсы будут полупустыми, но рады даже «приоткрытию» направления?
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018
Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает RMF 24.
Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане. Он рассказал, что ему удалось обнаружить самолет, пишет The Sun.
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров после того, как Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования.