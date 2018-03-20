Россияне не поняли Макаревича

Андрей Макаревич не собирается комментировать «ту чушь», которую ему приписывают, и заявляет, что его слова о «злобных дебилах» вырвали из контекста, а Дмитрий Песков советует следить за точностью цитаты известного рок-музыканта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать высказывания музыканта Андрея Макаревича о «злобных дебилах», посчитав, что это не является вопросом Кремля. Кроме того, он попросил журналистов передавать слова Макаревича более точно, передает РИА «Новости»

«Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом — это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — сказал Песков.

Речь идет о комментарии Андрея Макаревича под его записью в фейсбуке, где он поделился впечатлениями от США . В настоящее время группа «Машина времени» там находится на гастролях.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал музыкант.

Позже в ответ на комментарий одного из читателей об эффективности госпропаганды в современной России , Макаревич написал:

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

Слова о «злобных дебилах» были вырваны из контекста обсуждения (никто из участников той дискуссии не обратил на них внимания) и широко разошлись по СМИ, которые преподнесли это так, словно Макаревич говорил о россиянах. Собственно, именно это и имел в виду Песков, когда говорил о точности цитирования.

Реакция на реплику не замедлила последовать.

«Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное», — написал в своем блоге музыкант Юрий Лоза.

Раскритиковали Макаревича и другие коллеги по цеху — так, лидер музыкальной группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр посоветовал ему не мучить себя и переезжать за океан, а также многие политики, среди которых были, к примеру, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!», — написала Захарова в фейсбуке.

Сам музыкант в нескольких комментариях прессе выразил недоумение по поводу поднявшегося скандала. В эфире НСН он сказал, что не видит в своих высказываниях ничего вопиющего, и удивился, почему возник такой ажиотаж вокруг его слов.

«Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь. И еще… Тебе не кажется, что истерика, которая началась, как раз и подтверждает правильность моих слов?», — сказал Макаревич в комментарии сайту kp.ru.

Он также написал в своем фейсбуке, что не говорил приписываемых ему слов.

«Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа. А только зря они это — не говорил я такого», — сказал Макаревич.

«Макаревич не называл россиян «злобными дебилами». Он написал, что госпропаганда будто бы включает двадцать пятый кадр, делающий из людей злобных дебилов. Посмотрите его фейсбук и убедитесь сами», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин и добавил: «И не верьте госпропаганде. Не ведите себя как злобные дебилы».

«Я поддерживаю Макаревича. Отстаньте от него, злобные дебилы», — написал в своем Facebook депутат, председатель комиссии по образованию, культуре и науке петербургского ЗакС Максим Резник.

Летом 2014 года Андрей Макаревич также оказался под критикой — в числе прочих знаменитостей его упомянули в фильме «13 друзей киевской хунты», который был показан на канале НТВ в цикле «Профессия — репортер». Музыканта обвинили в поездке в ту часть Донбасса, которую контролировали киевские власти. После этого концерты Макаревича и группы «Машина времени» отменялись один за другим — часто по надуманным предлогам, депутаты Госдумы призывали лишить музыканта государственных наград, он становился постоянным объектом для критики; не помогло даже участие в благотворительном концерте в пользу детей ДНР и ЛНР.