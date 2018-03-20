Порошенко нашел замену российскому газу

Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину

Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства.

Президент сообщил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

По словам Порошенко, такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".