Ещё
Порошенко нашел замену российскому газу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину 

РИА Новости 2 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.
>> "Газпрому" придется заключить соглашение с Украиной
Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.
"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", — цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства.
Президент сообщил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.
По словам Порошенко, такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".
РИА Новости: последние новости
Аналитик: Великобритания хочет перенаправить поставки газа в ущерб Европе В Госдуму внесли проекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге Меркель надеется, что ЕС не придется реагировать на новые пошлины США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора173
Посол РФ вызван в МИД Чехии58
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами333
В Киеве дали ответ по выборам в РФ22
Крымский мост готовят к открытию57
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение