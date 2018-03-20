Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора

Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора

Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров после того, как Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования.

>> Дурову дали 15 дней Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram стоит за свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Дуров в Twitter.

Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, в котором мессенджер требовал признать незаконным ее приказ о порядке передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор отправил мессенджеру уведомление о необходимости передать спецслужбе ключи шифрования, иначе через 15 дней Роскомнадзор может начать процедуру блокировки Telegram через суд.