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Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
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Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора 

Рамблер 1 час назад
Угрозы заблокировать Telegram не принесут результата. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров после того, как Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования.
>> Дурову дали 15 дней
«Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram стоит за свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Дуров в Twitter.
Ранее Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, в котором мессенджер требовал признать незаконным ее приказ о порядке передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор отправил мессенджеру уведомление о необходимости передать спецслужбе ключи шифрования, иначе через 15 дней Роскомнадзор может начать процедуру блокировки Telegram через суд.
 Ещё 2 источника 
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