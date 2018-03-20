Еще один мировой лидер не поздравил Путина

Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах

Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ, но не исключено, что он поздравит его с инаугурацией, заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.

"Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", — сказал Щерский. Он уточнил, что Дуда "не считает, что это хороший момент для поздравлений". Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.

При этом Щерский не исключил, что Дуда направит "формальные, дипломатичные поздравления" по случаю инаугурации.

РИА Новости