Еще один мировой лидер не поздравил Путина

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Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой на выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ, но не исключено, что он поздравит его с инаугурацией, заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.
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Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.
"Президент не вышлет поздравлений господину президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", — сказал Щерский. Он уточнил, что Дуда "не считает, что это хороший момент для поздравлений".
При этом Щерский не исключил, что Дуда направит "формальные, дипломатичные поздравления" по случаю инаугурации.
РИА Новости
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