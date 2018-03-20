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Зачем Путин призвал запасников
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Зачем призывают запасников 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперт объяснил призыв запасников на сборы необходимостью подтвердить и обновить их навыки, сообщает RT.
>> Путин призвал запасников на сборы
По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, именно это является целью указа президента России Владимира Путина о призыве на военные сборы запасников, то есть служивших ранее гражданских лиц. Военный эксперт подчеркнул, что подобные сборы проводятся ежегодно, а президентский указ нужен для того, чтобы на них были выделены деньги.
Также Литовкин отметил, что обычно в подобных сборах участвует пять тысяч человек. Во время учений они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон и выполняют задачи командира, а затем возвращают технику на базы хранения.
Указ о призыве запасников на военные сборы в 2018 году Владимир Путин подписал накануне. Сборы продлятся до двух месяцев и пройдут в Вооруженных силах, органах госохраны и Федеральной службы безопасности.
 Ещё 8 источников 
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