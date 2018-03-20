Зачем Путин призвал запасников

Зачем призывают запасников

Эксперт объяснил призыв запасников на сборы необходимостью подтвердить и обновить их навыки, сообщает RT.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, именно это является целью указа президента России Владимира Путина о призыве на военные сборы запасников, то есть служивших ранее гражданских лиц. Военный эксперт подчеркнул, что подобные сборы проводятся ежегодно, а президентский указ нужен для того, чтобы на них были выделены деньги.

Также Литовкин отметил, что обычно в подобных сборах участвует пять тысяч человек. Во время учений они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон и выполняют задачи командира, а затем возвращают технику на базы хранения.