Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос

Египет открыт для россиян, но спрос почти нулевой

Первый самолет из Москвы в столицу Египта вылетит менее чем через месяц — 11 апреля. Почему туркомпании уверены, что рейсы будут полупустыми, но рады даже «приоткрытию» направления?

компания Egypt Air. Тема поездок на Красное море в лидерах запросов в «Яндексе» . Правда, детально изучив вопрос, идею вояжа пользователи оставляют: отпугивают цены. Ранее продажу туров в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх рискнул запустить Tez Tour — сразу после того, как о старте продаж билетов на рейсы Москва — Каир объявили «Аэрофлот»

Даже после двух лет забвения и долгожданного открытия авиасообщения с Египтом популярность ему, похоже, не светит. Высокий интерес россиян к любимому направлению вдребезги разбивается об итоговый ценник и логистику.

Добраться до побережья Красного моря можно только через Каир. Прямые рейсы на курорты все еще под запретом, а это значит, что пять часов придется добираться воздухом до Каира и еще шесть-восемь часов провести в автобусе, чтобы попасть в условные Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это делает поездку неудобной и дорогой.

Семь ночей в трехзвездочном отеле Хургады обойдутся в 70 тысяч рублей на двоих. Отель «пять звезд», понятно, в районе сотни тысяч. Единственный туроператор, рискнувший это предложить, — Tez Tour. Остальные ждут разрешения чартерных рейсов, рассказывает совладелец русского дайвинг-центра «Дельфин» в Шарм-эль-Шейхе Константин Горохов

Константин Горохов, совладелец русского дайвинг-центра «Дельфин»

«Психологически хорошо для людей, что страна-таки открыта. Правда, пока в урезанном варианте: только в Каир, и всего несколько рейсов в неделю. Однако это уже прекрасно, потому что теперь страна открыта официально, и психологически для людей, я думаю, будет гораздо проще путешествовать в Египет, чем раньше. Конечно, массовая продажа туров в связи с этим открытием не произойдет, поскольку цена на перелет до Каира с дальнейшим трансфером на самолете или на автобусе до Хургады или до Шарм-эль-Шейха будет не вполне конкурентной и даже выше, чем, скажем, перелет через Стамбул компаниями Pegasus или Turkish Airlines. Однако мы рады тому, что это произошло, и надеемся на то, что не заставят себя долго ждать теперь также и открытия чартерных программ».

На фоне новостей о Египте число запросов Каира у пользователей интернета выросло в шесть с половиной раз по сравнению с периодом до открытия направления, отмечают в Biletix. Но до покупки прямых рейсов пока не доходит.

Первый заезд российских групп на египетские курорты запланирован на 12 апреля. Они, по прогнозам, будут немногочисленными. Последними, кто решится на многочасовой трансфер из аэропорта, будут туристы с детьми. Его, правда, можно избежать, добравшись до курорта внутренним рейсом. Но тогда только перелеты обойдутся минимум в 30 тысяч рублей.

Цена билета в оба конца от «Аэрофлота» — 22 тысяч рублей, плюс рейс из Каира в курортный город — 8 тысяч. Никаких иллюзий по поводу спроса у туротрасли нет, говорит советник руководителя Ростуризма , генеральный директор холдинга «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин

— Пока еще преждевременно делать прогнозы. От того, когда возобновятся чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, будет зависеть спрос по этому направлению. Пока спрос незначительный. Стоимость путешествия — это уже получается выше, чем было до прекращения прямых полетов.

— Как вы думаете, ситуация изменится? Стоит ли ожидать, что, в дальнейшем, разрешат чартерные рейсы?

— Конечно, мы ожидаем решения по открытию чартерных рейсов, но пока информации о сроках нет. Летний туристический сезон уже стартовал, и туристы определились уже по своему отдыху. Конкуренция большая, предложений много. При этом мы отмечаем рост как по российским направлениям, так и по международным».

Массового спроса на Египет не ожидает и Российский союз туриндустрии . Регулярное авиасообщение, скорее, восстанавливается для делового туризма, считают в организации.

Решающую роль сыграл чемпионат мира по футболу. На время его проведения с 12 июня по 2 июля «Аэрофлот» даже запустит ежедневные рейсы с Каиром. Но и они не изменят ситуации. До тех пор, пока Египет вновь не станет бюджетным направлением с системой «все включено».