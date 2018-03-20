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Пропавший Boeing «нашли» на картах Google
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Пропавший малазийский Boeing «нашли» на картах Google 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing, который четыре года назад пропал в Индийском океане. Он рассказал, что ему удалось обнаружить самолет, пишет The Sun.
The Sun
По словам Макмэхона, Boeng 777 рейса MH370 находится примерно в 16 километрах к югу от небольшого сейшельского острова Раунд — эта область не была включена в поисковую операцию. Австралиец направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности, где допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом. Макмэхон отметил, что на фотографиях, которые он предоставил бюро, отчетливо виден корпус Boieng с пулевыми отверстиями.
В марте 2014 самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими.
В конце января 2018 года власти Малайзии решили возобновить поиски самолета. Они пообещали заплатить американской компании Ocean Infinity около 70 миллионов долларов в случае, если она сможет в течение 90 дней обнаружить пропавший лайнер.
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