Миссия убитого пилота, совет опаздывающим на работу и другие события дня

Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота
Погибший в Сирии пилот российского Су-25 Роман Филлипов выполнял стандартное задание по патрулированию. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, «Коммерсантъ».
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что надо сделать работникам, опаздывающим из-за снегопада. «Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке», — заверил министр.
В сети сообщили о взрыве в подмосковном ЖК
В Подмосковье в одном из домов жилого комплекса "Бутово Парк" произошел взрыв, сообщает Telegram-канал 112. Сообщается, что взрыв прогремел на 21 этаже.
Задержан актер Алексей Панин
Актера Алексея Панина задержали на МКАД, сообщает Telegram-канал 112. Вместе с сотрудниками ДПС Алексей направляется в отделение полиции.
В жилом доме в Самаре произошел взрыв
Днем в понедельник, 5 февраля, в жилом 16-этажном доме в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Россиян предложили обложить «лунным оброком»
РИА Новости
Бывший журналист ТАСС Валентин Уваров, в 2014-2016 годы занимавший должность директора департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), предложил ввести в России так называемый «лунный оброк».
Над убитой звездой "Дома-2" надругались в морге
соцсети
Участницу телепроекта «Дом-2» Оксану Аплекаеву, убитую десять лет назад, после смерти изнасиловали. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.
Бежавшим из РФ олигархам собрались простить уголовные дела
РИА Новости
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов рассказал подробности инициативы о возвращении уехавших за рубеж бизнесменов.
В центральную часть России пришел мощный циклон
РИА Новости
Мощный циклон установился в 13 субъектах центральной части России, спасатели находятся в постоянной готовности реагировать на возможные ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник.
WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею
Инспекторы Всемирного антидопингового агентства сорвали тренировку женской сборной России по хоккею в Южной Корее, сообщает «Матч ТВ».