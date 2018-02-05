Миссия убитого пилота, совет опаздывающим на работу и другие события дня

Главные события понедельника

Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота

Погибший в Сирии пилот российского Су-25 Роман Филлипов выполнял стандартное задание по патрулированию. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, «Коммерсантъ».

Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что надо сделать работникам, опаздывающим из-за снегопада. «Надо просто предупредить работодателя — и все будет в порядке», — заверил министр.

В сети сообщили о взрыве в подмосковном ЖК

В Подмосковье в одном из домов жилого комплекса "Бутово Парк" произошел взрыв, сообщает Telegram-канал 112. Сообщается, что взрыв прогремел на 21 этаже.

Задержан актер Алексей Панин

Актера Алексея Панина задержали на МКАД, сообщает Telegram-канал 112. Вместе с сотрудниками ДПС Алексей направляется в отделение полиции.

В жилом доме в Самаре произошел взрыв

Днем в понедельник, 5 февраля, в жилом 16-этажном доме в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Россиян предложили обложить «лунным оброком»

РИА Новости

Над убитой звездой "Дома-2" надругались в морге

соцсети

Участницу телепроекта «Дом-2» Оксану Аплекаеву, убитую десять лет назад, после смерти изнасиловали. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

Бежавшим из РФ олигархам собрались простить уголовные дела

РИА Новости

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов рассказал подробности инициативы о возвращении уехавших за рубеж бизнесменов.

В центральную часть России пришел мощный циклон

РИА Новости

Мощный циклон установился в 13 субъектах центральной части России, спасатели находятся в постоянной готовности реагировать на возможные ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник.

WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею

Инспекторы Всемирного антидопингового агентства сорвали тренировку женской сборной России по хоккею в Южной Корее, сообщает «Матч ТВ».