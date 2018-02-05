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Бежавшим из РФ олигархам собрались простить уголовные дела
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Бежавшим из России олигархам собрались простить уголовные дела 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов рассказал подробности инициативы о возвращении уехавших за рубеж бизнесменов. По его словам, он рассчитывает, что правоохранительные органы закроют дела против бежавших из России предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша надежда в том, что по крайней мере процентов десять дел будут просто автоматически закрыты. Мы напоминаем следственным органам, что такие дела есть, вернитесь к ним и закройте», — рассказал Титов, отметив, что по остальным эпизодам и бизнесменам омбудсмену придется разбираться персонально. Титов отметил, что ожидает от президента соответствующего поручения.
При этом личного обсуждения у Титова с Путиным по этой теме не планируется.
«Нет, встреча с президентом у меня не назначена. Президент такого рода вещи расписывает своим подчиненным в правоохранительных органах, силовых структурах, в прокуратуру, в судебные органы», — рассказал омбудсмен.
Перед собой Титов ставит задачу донести до правоохранительных органов тот факт, что дела против российских бизнесменов из Лондона забыли.
Титов встречался с бежавшими из России бизнесменами в субботу, 3 февраля. По словам самого Титова, «они нормальные ребята, просто на них заведены уголовные дела в России». На следующий день, 4 февраля, стало известно, что Титов передал Владимиру Путину список российских бизнесменов, которые пожелали вернуться в Россию.
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