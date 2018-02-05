В жилом доме в Самаре произошел взрыв

Днем в понедельник, 5 февраля, в жилом 16-этажном доме в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Спасателям поступила информация о «хлопке» и задымлении на 16-м этаже здания, расположенного в Промышленном районе города на улице Георгия Димитрова.
По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Повреждения получила только фасадная (кирпичная) стена одной из квартир, несущие конструкции дома не повреждены.
В МЧС пояснили, что дым появился из-за «тления деревянных конструкций» на площади в 0,5 квадратных метра. Пожара на месте происшествия не было.
Из многоэтажки эвакуировали 70 человек. В ликвидации последствий происшествия участвуют 89 человек и 28 единиц техники.
Причины случившегося пока неизвестны. Как отмечает «АиФ-Самара», в зданиях такого типа бытового газа нет, а вместо газовых плит используются электрические, поэтому версию о взрыве газа не рассматривают.