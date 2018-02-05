В жилом доме в Самаре произошел взрыв

В Самаре произошел взрыв в многоэтажке

Днем в понедельник, 5 февраля, в жилом 16-этажном доме в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасателям поступила информация о «хлопке» и задымлении на 16-м этаже здания, расположенного в Промышленном районе города на улице Георгия Димитрова.

По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Повреждения получила только фасадная (кирпичная) стена одной из квартир, несущие конструкции дома не повреждены.

МЧС пояснили, что дым появился из-за «тления деревянных конструкций» на площади в 0,5 квадратных метра. Пожара на месте происшествия не было.

Из многоэтажки эвакуировали 70 человек. В ликвидации последствий происшествия участвуют 89 человек и 28 единиц техники.