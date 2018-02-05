Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота

Погибший в Сирии пилот российского Су-25 Роман Филлипов выполнял стандартное задание по патрулированию. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, «Коммерсантъ».

По информации издания, майор занимался патрулированием провинции Идлиб. Для страховки вылет осуществлялся с полным боекомплектом. Маневры он совершал на достаточно низкой высоте в четыре тысячи метров. В какой-то момент в двигатель самолета попала выпущенная боевиками ракета, однако Филлипов пытался удержать его в воздухе. Вскоре начались сбои с системой управления, ситуация стала критической. Майор был вынужден катапультироваться.

Боевики открыли по спускавшемуся на парашюте военному огонь. Летчик смог приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем положении поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Филлипов отстреливался от боевиков, но был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.

Как отмечается, майор имел большой налет на Су-25СМ.

Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.

Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). К террористам он, по словам сенатора Игоря Морозова, мог попасть со склада в Винницкой области Украины.