Ещё
Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта миссия убитого в Сирии российского пилота 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Abdalla Saad / East News
Погибший в Сирии пилот российского Су-25 Роман Филлипов выполнял стандартное задание по патрулированию. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, «Коммерсантъ».
По информации издания, майор занимался патрулированием провинции Идлиб. Для страховки вылет осуществлялся с полным боекомплектом. Маневры он совершал на достаточно низкой высоте в четыре тысячи метров. В какой-то момент в двигатель самолета попала выпущенная боевиками ракета, однако Филлипов пытался удержать его в воздухе. Вскоре начались сбои с системой управления, ситуация стала критической. Майор был вынужден катапультироваться.
Боевики открыли по спускавшемуся на парашюте военному огонь. Летчик смог приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем положении поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Филлипов отстреливался от боевиков, но был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.
Как отмечается, майор имел большой налет на Су-25СМ.
Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.
Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). К террористам он, по словам сенатора Игоря Морозова, мог попасть со склада в Винницкой области Украины.
Lenta.ru: последние новости
Опубликовано видео сражения пилота Су-25 с боевиками в Сирии Толпа сибиряков осадила администрацию после гибели детей из-за коммунальщиков Опубликованы документы пилота сбитого Су-25
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США или Турция? Где боевики взяли ПЗРК338
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян56
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25503
Снегопад века75
Лед упал на людей с крыши дома в Москве16
Видео
00:12
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25
Армия Происшествия
00:23
Сбитый самолет как предлог для эскалации
Ближний Восток Армия
04:09
Собянин разрешил детям не ходить в школы
Новости Москвы Погода
00:19
Мать с малышом сбил канализационный поток в Мурманске
Происшествия
03:38
Топливо в России может подешеветь
Общество
01:09
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян
Политика Вещи
04:02
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик»
Личный счет Статьи
02:08
Синоптики обрадовали москвичей
Общество Новости Москвы
06:49
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Новости Москвы
10:05
В «убийстве» Марьянова подозревают его жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение