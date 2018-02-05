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В центральную часть России пришел мощный циклон
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В центральную часть России пришел мощный циклон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мощный циклон установился в 13 субъектах центральной части России, спасатели находятся в постоянной готовности реагировать на возможные ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник.
"На территории 13 субъектов центральной части Российской Федерации установился мощный циклон. В связи со снегопадом спасатели находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", — сообщает ведомство.
Как уточнили в МЧС, помощь оказывается всем пострадавшим.
Министерство организовало дежурство 250 совместных с ГИБДД оперативных групп. На дорогах Центрального федерального округа развернуты 33 подвижных и более 1,7 тысячи стационарных пунктов обогрева и питания. Также спасатели помогают службам ЖКХ пилить и вывозить упавшие из-за снега деревья. Всего к работам привлечены более 115 тысяч человек и более 43 тысяч единиц техники.
Как сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе министерства, МЧС задействовало курсантов подведомственных вузов для расчистки от снега улиц в некоторых городах Центрального федерального округа.
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