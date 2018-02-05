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Над убитой звездой «Дома-2» надругались в морге
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Над убитой звездой «Дома-2» надругались в морге 

Рамблер 5 часов назад
Фото: соцсети
Участницу телепроекта «Дом-2» Оксану Аплекаеву, убитую десять лет назад, после смерти изнасиловали. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.
Напомним, в 2008 году тело девушки обнаружили на трассе недалеко от подмосковной Истры. По версии следствия, Оксану задушил любовник за то, что она заразила его венерическим заболеванием.
Только теперь стало известно, что после смерти Аплекаеву изнасиловали. Насильником оказался сотрудник истринского морга Александр Алукаев. В настоящее время судмедэксперт находится в СИЗО по подозрению в надругательстве над телами умерших.
Убийцу Оксаны Аплекаевой так и не нашли. У следствия имелись трое подозреваемых, но все они сумели доказать свою невиновность.
 Ещё 7 источников 
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