Россиян предложили обложить «лунным оброком»

Уваров заявляет, что самостоятельная реализация лунной программы, а также создание национальной околоземной станции, потребует от России привлечения 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) в течение 15 лет.

Данные средства бывший журналист предлагает получить, обложив население страны добровольным «лунным оброком». «А что если разделить эту гигантскую сумму, например, на 100 миллионов человек. Получится по 21 500 рублей на человека. Разделив на 15 лет, мы получим 120 рублей в месяц», — посчитал Уваров.

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По мнению бывшего директора департамента ОРКК, участие в подобном национальном «проекте должно быть исключительно добровольным и не предусматривать обязательных и фиксированных платежей, а только среднюю рекомендованную цифру».

Уваров полагает, что России не стоит рассчитывать на полное соблюдение партнерских соглашений по проекту лунной станции со стороны США, поскольку их «прежде всего беспокоит обеспечение национальной безопасности, а не поддержание партнерских отношений» в космосе.