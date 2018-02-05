Задержан актер Алексей Панин

Вместе с сотрудниками ДПС Алексей направляется в отделение полиции.

Панин обвиняется в неуплате штрафов. Всего за актером числится, по разной информации, от 50 до 100 неоплаченных штрафов на общую сумму более 40 тысяч рублей.

В отношении Панина может быть составлен административный протокол по статье. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Помимо ареста сроком до 15 суток или 50 часов обязательных работ санкция данной статьи также предусматривает и более мягкое наказание: наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.