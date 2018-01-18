«Разрешение» на войну в Донбассе, уникальное оружие Росгвардии и другие события дня

Главные события четверга

Рада разрешила Порошенко стрелять в Донбассе

Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".

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52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане

Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане. Об этом в четверг, 18 января, сообщили новостному порталу Tengrinews в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

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Автор учебника с «поплывшим» Крымом ответил чиновникам

Автор раскритикованного чиновниками учебника по истории России ответил Совету Федерации и Министерству образования, сообщает Znak.

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Информаторы WADA пожаловались на "унижения" в США

Хакерская группировка Fancy Bears продолжает публиковать переписку между информаторами WADA Степановыми и Международным олимпийским комитетом. Предатели униженно просят у функционеров помощи.

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"Унизительно для страны": Чубайс рассказал, что будет с Россией

В России закончился кризис, и экономика вышла на темпы роста в полтора-два процента.

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Российского срочника задавил танк

РИА Новости

В военном полигоне в Челябинской области погиб военнослужащий-срочник. Он попал под танк и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает местный портал 31tv.ru.

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Джигарханяну поставили неутешительный диагноз

Друг актера Армена Джигарханяна рассказал «Московскому комсомольцу» о причинах его госпитализации.

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Умер участник «Битвы экстрасенсов»

Скончался участник «Битвы экстрасенсов» Константин Ямпольский. Сообщение об этом было опубликовано на странице Воронежского института искусств в соцсети «Вконтакте».

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Росгвардию вооружат уникальным оружием

Федеральная служба войск Национальной гвардии России в текущем году планирует закупить новые снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шепот».

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Киркоров стал героем нового скандала

Сегодня начинается рассмотрение нового иска о плагиате против российского певца. Истец — музыкант Жильбер Синуэ. Что ему не понравилось в песне Киркорова «Шелковая нить»?

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