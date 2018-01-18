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Джигарханяну поставили неутешительный диагноз
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Джигарханяну поставили неутешительный диагноз 

Рамблер 1 час назад

Друг актера Армена Джигарханяна рассказал «Московскому комсомольцу» о причинах его госпитализации.

По словам Артура Согомоняна, большую часть вчерашнего дня Народный артист СССР провел в театре, а вечером, когда собирался поехать домой, пожаловался на сильную слабость, поэтому его друзья и коллеги «решили не рисковать» и позвонили в скорую.

>> Джигарханяну вызвали скорую

Согомоняну неизвестна точная причина недомогания актера, но он подчеркнул, что «с сердцем у него все вроде нормально», и предположил, что Джигарханян мог «подхватить» инфекцию, так как у него болит горло. Кроме того, артист чувствует боль в левой ноге.

«А с учетом "букета" всех его болезней это опасно», — сообщил он, уточнив, что сегодня Народному артисту сделают томографию.

Между тем источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что актер был доставлен в больницу с диагнозом гипертонический криз (значительное повышение артериального давления) и подозрением на невралгию.

Накануне стало известно, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала апелляцию на утверждение их развода. По ее словам, причиной для этого стали заявления актера о том, что она вынуждала его принимать психотропные препараты, а также следила за ним. Цымбалюк-Романовская хочет встретиться с бывшим супругом лично, чтобы обсудить его претензии к ней.

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