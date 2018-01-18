Рада разрешила Порошенко стрелять в Донбассе

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Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 

РИА Новости 4 часа назад

Парламент Украины принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".

Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако власти хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в свою очередь заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева "развязать очередной виток войны" в регионе. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что этот документ противоречащим минским соглашениям.

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