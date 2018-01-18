Российского срочника задавил танк

Российского срочника раздавило танком на танковом биатлоне

В военном полигоне в Челябинской области погиб военнослужащий-срочник. Он попал под танк и получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает местный портал 31tv.ru.

Инцидент произошел 17 января на Чебаркульском полигоне. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) уточнили газете «АиФ-Челябинск», что погибший — механик-водитель танка. Отмечается, что солдат грубо нарушил требования безопасности по вождению боевых машин.

По факту произошедшего начата проверка.

Издание также пишет, что с 16 по 18 января на Чебаркульском полигоне проходят первые отборочные этапы конкурса по танковому биатлону Армейских международных игр, проведение которых в этом году запланировано на июль-август. Со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в квалификации примут участие экипажи танков Т-72Б3 танковой дивизии ЦВО и мотострелки Западного военного округа. Им поставили задачу выполнить тренировочные заезды с прохождением маршрута протяженностью около 20 километров с препятствиями и стрельбами по мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты.