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Умер участник «Битвы экстрасенсов»
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Умер участник «Битвы экстрасенсов» 

Рамблер 7 часов назад

Скончался участник «Битвы экстрасенсов» Константин Ямпольский. Сообщение об этом было опубликовано на странице Воронежского института искусств в соцсети «Вконтакте».

В публикации отмечается, что Ямпольский умер 16 января, а причиной его смерти стало заболевание сердца — острая коронарная недостаточность. Экстрасенсу было 33 года. Также бывшие однокурсники Ямпольского обратились к выпускникам ВГИИ с просьбой помощи в сборе денег на его похороны, так как экстрасенс «не имел близких людей».

Константин Ямпольский был участником 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» и победителем шоу «Сверхъественный отбор». Он работал в Центре парапсихологии, где практиковал любовную магию.

Летом минувшего года скончалась другая участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова. Тогда СМИ писали, что причиной ее смерти могло стать злоупотребление алкоголем на фоне нестабильного психологического состояния в результате травли в социальных сетях.

 Ещё 2 источника 
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