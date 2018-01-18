52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане

Полсотни человек сгорели в автобусе в Казахстане

Более 50 человек сгорели в пассажирском автобусе в Казахстане. Об этом в четверг, 18 января, сообщили новостному порталу Tengrinews в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

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Инцидент произошел на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус загорелся на ходу. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, из них 52 человека погибли на месте. «Гражданство [пассажиров] устанавливается», — отметили в МВД.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.