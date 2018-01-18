Киркоров стал героем нового скандала

Филипп Киркоров снова стал героем плагиатного скандала

Сегодня начинается рассмотрение нового иска о плагиате против российского певца. Истец — музыкант Жильбер Синуэ. Что ему не понравилось в песне Киркорова «Шелковая нить»?

>> Филипп Киркоров снова поедет на «Евровидение»

Этот случай — не плагиат. Филипп Киркоров в конце 1990-х годов выпустил один из самых известных своих альбомов: «Ой, мама шика дам!» Все композиции оттуда — римейки чужих песен, в том числе и «Шелковая нить», которая в оригинале называется Helwa Ya Baladi. Ее в 1970-е годы исполняла французская певица Далида. В суд на Киркорова подал французский композитор Жильбер Синуэ. Он потребовал 15,5 млн рублей. Его защита утверждает, что речь идет о плагиате. Но на обложке альбома Киркорова указано, что Синуэ — автор музыки. Возможно, были другие нарушения, например, у автора могли не спросить разрешение на исполнение песни или не заплатить ему авторские отчисления.

Александр Добровинский, адвокат Филиппа Киркорова:

«А это вопрос, который надо задать РАО, потому что это Российское авторское общество должно отчислять, а не Киркоров. Я предложил французскому истцу встретиться в том же Сбербанке. От меня такое предложение было. И если в прошлый раз иска никакого не было, а было, в общем, самое настоящее вымогательство со стороны господина Маруани, потому что по-другому я это назвать не могу, то в данном случае, все-таки есть. Наконец, мы в суде. Один раз. Ну, посмотрим, что из этого получится».

Офис Сбербанка — это место, где в прошлом году задержали французского музыканта Дидье Маруани. Он обвинял Киркорова в плагиате. А российский певец обвинил коллегу в вымогательстве. Но там был повод заподозрить плагиат. Что касается римейков, а Киркорова еще 20 лет назад прозвали «королем римейков», то исполнитель всегда заявлял: у него есть контракты с правообладателями.

Более того, некоторые зарубежные авторы и поп-звезды достаточно благосклонно относились к исполнению своих песен Филиппом Бедросовичем. Например, Таркан однажды похвалил версию Киркорова своей песни Shikidim, которая «Ой, мама шика дам!» А Киркоров, когда Таркан приехал в Россию, любезно подарил ему букет цветов.

Илья Легостаев, музыкальный критик:

«Если песня в его исполнении существует уже давно, она была опубликована на пластинках, все это должно было быть абсолютно чисто и прозрачно. Так что очень странно, что это возникло только сейчас. На мой взгляд, просто кто-то хочет поворошить старое, что-то вытянуть на свет, хотя и вытаскивать-то нечего. Просто еще раз порезвиться вокруг популярного человека».

Защитник французского композитора — известный адвокат Игорь Трунов, который одно время был лишен адвокатского статуса. На звонки Business FM он не ответил. Создается ощущение, что Филипп Киркоров совершил то, о чем мечтает любой российский поп-певец: по-настоящему прославился на весь мир.

Скандал с Маруани получил международный резонанс. Вполне возможно, в нем нашел вдохновение новый истец. И кто знает, что будет дальше. Вдруг, кто-нибудь, например, даст авторам хита Робби Уильямса Supreme прослушать песню Киркорова «Ты поверишь».

А из-за рубежа дальше могут, как из ящика Пандоры, посыпаться беды и на других российских музыкантов. Плагиата в отечественных песнях хватает. Равно, как и в любых других.