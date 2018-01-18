Автор учебника с «поплывшим» Крымом ответил чиновникам

Автор раскритикованного чиновниками учебника по истории России ответил Совету Федерации и Министерству образования, сообщает Znak.

>> «Поплывший» Крым. В Госдуме прокомментировали претензии к учебнику истории

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил о своем «возмущении» описанием присоединения Крыма в учебнике «История России: начало XX — начало XXI века», а именно словами о том, что «революция в Киеве» заставила полуостров «поплыть в другом направлении». По его словам, «кровавый путч» нельзя называть революцией. Цекова поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, назвавшая эти словам «провокационными», а также министр образования Ольга Васильева, отправившая книгу на дополнительную экспертизу в РАН.

Как стало известно изданию, один из авторов учебника Олег Волобуев написал открытое письмо Васильевой, в котором назвал критику «нападками», а также отметил, что с 2015 года учебник прошел множество экспертиз, в том числе в РАН, и в результате был рекомендован для школьного обучения.

«Могу с уверенностью заявить, что в учебнике нет ни одной фразы, носящей провокационный характер», — написал он, подчеркнув, что слово «революция» было использовано «как часть устоявшегося выражения "цветная революция"».

Загрузка…

Кроме того, Волобуев отметил, что нынешний «историко-культурный стандарт» в России не содержит каких-либо сведений о событиях 2014 года на Украине, кроме информации о присоединении Крыма.