Главные события четверга

Появились первые жертвы теракта в Барселоне

В Барселоне в результате наезда фургона на толпу погибли три человека, десятки человек получили ранения. Полиция назвала происшествие терактом.

Барду Новикову предъявили окончательное обвинение

Барду Александру Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс».

Украина объявила в розыск переданные Крыму картины

РИА Новости

Киев объявил в розыск через Интерпол более 50 картин Музейного фонда Украины, переданных в марте 2014 года в Симферопольский художественный музей, передает " Интерфакс".

Из московского банка пропали деньги и досье заемщиков

Рабочая группа ЦБ в ходе проверки московского банка «Легион» обнаружила отсутствие в кассах наличных на общую сумму 360 миллионов рублей.

В обход санкций: ЕС " спас" несколько проектов России

РИА Новости

Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik

В России резко подорожает пиво

ТАСС

В 2017 году ожидается сокращение урожая пивоваренного ячменя, что может вызвать дефицит сырья и, как следствие, резкий рост цен на пиво.

Отец " пьяного мальчика" пригрозил следователям Интерполом

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Роман Шимко , отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, рассказал, что отправил волосы ребенка на экспертизу в Германию.

Умер один из создателей российского интернета

public domain

Андрей Ache Чернов, создавший первую русскую стандартизированную кодировку, умер.

Россиян предупредили о смертельной опасности поездок в США

Global Look Press

Граждан России, планирующих поездки в США, предупредили о страшной болезни. В Америке люди заразились бубонной чумой.

Взлом, которого не было: " Кибератака РФ" оказалась утечкой

ТАСС

Взлом компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии США на самом деле был не взломом, а утечкой, за которой стоял кто-то с доступом к компьютерам и данным демократов

Названа возможная причина смерти Глаголевой

Актриса Вера Глаголева скончалась в немецкой клинике, предположительно, из-за рака желудка.