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Главные события четверга
Появились первые жертвы теракта в Барселоне
В Барселоне в результате наезда фургона на толпу погибли три человека, десятки человек получили ранения. Полиция назвала происшествие терактом.
Барду Новикову предъявили окончательное обвинение
Барду Александру Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс».
Украина объявила в розыск переданные Крыму картины
РИА Новости
Киев объявил в розыск через Интерпол более 50 картин Музейного фонда Украины, переданных в марте 2014 года в Симферопольский художественный музей, передает " Интерфакс".
Из московского банка пропали деньги и досье заемщиков
Рабочая группа ЦБ в ходе проверки московского банка «Легион» обнаружила отсутствие в кассах наличных на общую сумму 360 миллионов рублей.
В обход санкций: ЕС " спас" несколько проектов России
РИА Новости
Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.
В России резко подорожает пиво
ТАСС
В 2017 году ожидается сокращение урожая пивоваренного ячменя, что может вызвать дефицит сырья и, как следствие, резкий рост цен на пиво.
Отец " пьяного мальчика" пригрозил следователям Интерполом
скриншот видео
Роман Шимко, отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, рассказал, что отправил волосы ребенка на экспертизу в Германию.
Умер один из создателей российского интернета
public domain
Андрей Ache Чернов, создавший первую русскую стандартизированную кодировку, умер.
Россиян предупредили о смертельной опасности поездок в США
Global Look Press
Граждан России, планирующих поездки в США, предупредили о страшной болезни. В Америке люди заразились бубонной чумой.
Взлом, которого не было: " Кибератака РФ" оказалась утечкой
ТАСС
Взлом компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии США на самом деле был не взломом, а утечкой, за которой стоял кто-то с доступом к компьютерам и данным демократов
Названа возможная причина смерти Глаголевой
Актриса Вера Глаголева скончалась в немецкой клинике, предположительно, из-за рака желудка.
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